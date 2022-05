Cina: avvistati 4.200 esemplari gru siberiana in pericolo

(ANSA-XINHUA) - NANCHANG, 13 MAG - Un totale di 4.264 esemplari di gru siberiane, una specie di volatili caratterizzata dal piumaggio bianco e in pericolo critico di estinzione, sono stati avvistati durante l'inverno e la primavera nel lago Poyang, il più grande specchio d'acqua dolce della Cina, situato nella provincia orientale dello Jiangxi.

Gli uccelli migratori hanno iniziato a spostarsi verso nord alla fine di febbraio. Tuttavia, alcune gru selvatiche di questa specie erano ancora presenti sul lago a maggio, evento che secondo quanto affermato ieri dalla Jiangxi Poyang Lake National Nature Reserve Administration in videoconferenza è risultato relativamente raro negli anni precedenti.

Luo Hao, del dipartimento di ricerca scientifica dell'amministrazione, ha spiegato che i ricercatori terranno d'occhio gli esemplari ancora presenti.

Il lago Poyang vanta un ecosistema intatto ed è un importante luogo di svernamento per gli uccelli acquatici in Asia. Il periodo di massima migrazione dei volatili che si dirigono al lago inizia a metà dicembre e prosegue fino all'inizio di gennaio.

Classificata come gravemente minacciata all'interno della Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn, secondo la sua denominazione in inglese), la gru siberiana, nota anche come gru delle nevi, ha una popolazione globale stimata in circa 4.000 esemplari.

All'altro capo della rotta migratoria, il Kytalyk National Park russo, ha sottoscritto un memorandum d'intesa sulla cooperazione strategica con la Jiangxi Poyang Lake National Nature Reserve Administration per la protezione congiunta di questi volatili selvatici.

"Le gru bianche arriveranno in gruppi presso il Kytalyk National Park dal lago Poyang, in Cina", ha dichiarato Sargylana Mikhailova che lavora presso il parco russo. "Passeremo il testimone della protezione della fauna selvatica, studieremo le condizioni di riproduzione e condivideremo i risultati delle nostre ricerche con la Cina". (ANSA-XINHUA).