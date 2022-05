Cina: aeroporto di Guangzhou riprende voli nazionali

(ANSA-XINHUA) - CANTON, 13 MAG - L'aeroporto Baiyun di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, ha ripreso a funzionare regolarmente con la riapertura di un alto numero di voli passeggeri a livello nazionale, una volta che è stata riportata sotto controllo l'ultimo focolaio di Covid-19. Lo rendono noto oggi le autorità dell'aeroscalo.

Si prevede che l'aeroporto gestirà 300 voli nella giornata di oggi, mentre la sua principale compagnia aerea, China Southern Airlines, ha in programma di operare 61 voli a livello nazionale in entrata e in uscita dall'aeroscalo.

La maggior parte dei voli nazionali in entrata e in uscita dell'aeroporto è stata cancellata o riprogrammata dopo che il 27 aprile alcuni membri del personale sono risultati positivi ai test molecolari di routine.

Da quel momento, l'aeroporto di Baiyun ha intensificato gli screening per il Covid-19 tra il suo staff e queste operazioni hanno interessato oltre 10.000 membri del personale, per un totale di 26 cicli di test molecolari condotti tra il 29 aprile e oggi. Alla data del 30 aprile, al test di routine per lo staff è stata aggiunta anche l'esecuzione di un tampone antigenico su base giornaliera.

Le autorità aeroportuali hanno comunicato che a partire dal 30 aprile non sono stati registrati casi positivi tra il personale.

Grazie alle rigorose misure di prevenzione e controllo del Covid-19, l'aeroporto ha inoltre ripreso i servizi di ristorazione e le attività di vendita al dettaglio nei terminal.

