Covid: Cina, altre 3 serie di test di massa a Pechino

A Pechino verranno condotte altre tre serie di test molecolari di massa in 12 distretti da domani al 15 maggio, mentre la capitale cinese corre contro il tempo per contenere il recente ritorno delle infezioni da Covid-19.

I 12 distretti comprendono tutti quelli urbani e i principali suburbani, ovvero Dongcheng, Xicheng, Chaoyang, Haidian, Fengtai, Shijingshan, Fangshan, Tongzhou, Shunyi, Changping, Daxing e la Beijing Economic-Technological Development Area, come ha precisato oggi Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino, durante una conferenza stampa.

Quest'ultimo ha invitato la popolazione locale a ridurre i flussi di persone per interrompere la catena di trasmissione del virus, assicurando che le attività ordinarie della città e la fornitura di beni di prima necessità non saranno compromessi.

Pang Xinghuo, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino ha dichiarato ai giornalisti che nella capitale sono stati rilevati 36 nuovi contagi a trasmissione locale dovuti al Covid-19 tra le 15:00 di ieri e la stessa ora di oggi.

Trentadue casi sono stati individuati tra i soggetti in gestione chiusa e quattro sono stati trovati durante lo screening di massa nelle comunità, ha affermato Pang, aggiungendo che tra le nuove infezioni, 32 sono casi moderati o lievi e quattro sono portatori asintomatici.

Dal 22 aprile a Pechino sono stati segnalati 928 contagi a trasmissione locale. Al momento, sono presenti 17 aree ad alto rischio e 37 zone a livello medio di rischio per il Covid-19.

