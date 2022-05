Cina, long covid in 50% pazienti ospedalizzati

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - Il più lungo studio di follow-up finora condotto sul Covid-19 realizzato in Cina ha dimostrato che due anni dopo l'infezione, la metà dei pazienti che sono stati ricoverati in strutture ospedaliere presenta ancora almeno un sintomo.

L'articolo, pubblicato oggi sulla rivista Lancet Respiratory Medicine, ha evidenziato che quasi 1.200 partecipanti in Cina che hanno contratto il coronavirus che ha causato il Covid-19 tendono ad avere una salute più cagionevole e una qualità di vita più scarsa rispetto al resto della popolazione.

I ricercatori del China-Japan Friendship Hospital, della Chinese Academy of Medical Sciences, del Peking Union Medical College e della Tsinghua University School of Medicine hanno valutato lo stato di salute di 1.192 partecipanti con Covid-19 acuto che hanno ricevuto cure presso il Jinyintan Hospital di Wuhan tra il 7 gennaio e il 29 maggio 2020, a 6 mesi, 12 mesi e 2 anni.

Il gruppo, con un'età media di 57 anni, è stato sottoposto a vari test.

Lo studio ha mostrato che sei mesi dopo aver contratto il virus per la prima volta, il 68% di loro ha riportato almeno un sintomo di Covid sul lungo periodo, mentre a due anni dall'infezione, il 55% dei partecipanti ha segnalato sintomi, tra cui affaticamento, debolezza muscolare e difficoltà nel dormire.

Inoltre, tra i disturbi dei soggetti emergevano dolori articolari, palpitazioni, vertigini, mal di testa e ansia o depressione, stando a quanto emerge dall'indagine.

Gli autori dello studio hanno ammesso delle limitazioni, tra cui il fatto che coloro che non hanno preso parte allo studio potrebbero mostrare meno sintomi rispetto a coloro che hanno partecipato, un dato che potrebbe portare a una sovrastima della prevalenza dei sintomi a lungo termine del Covid-19.

(ANSA-XINHUA).