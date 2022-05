Cina: Chery, +168,5% vendite Nev gen-apr

(ANSA-XINHUA) - HEFEI, 12 MAG - La casa automobilistica cinese Chery Holding Group Co., Ltd. ha registrato forti vendite in termini di veicoli a nuova energia (Nev) nei primi quattro mesi di quest'anno, stando a quanto reso noto dalla società.

Chery ha venduto 68.587 Nev nel periodo gennaio-aprile, con un incremento del 168,5% rispetto all'anno precedente. Nel solo mese di aprile, le vendite di veicoli a nuova energia sono cresciute dell'81,2% rispetto al 2021, raggiungendo le 15.533 unità, in base a quanto emerge dal rapporto di vendita dell'azienda.

La società ha notato una forte domanda da parte di Paesi come Brasile, Arabia Saudita e Cile e nei primi quattro mesi di quest'anno ha esportato 84.993 veicoli, con un aumento del 12,6% rispetto all'annualità precedente.

Da gennaio ad aprile, le vendite di auto di Chery sono state pari a 284.865 unità, con una crescita dello 0,9% rispetto al 2021. (ANSA-XINHUA).