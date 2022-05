Volkswagen, in Cina società vendita e servizi digitali Nev

(ANSA-XINHUA) - HEFEI, 11 MAG - La Volkswagen Group China ha in programma la creazione di una nuova società di vendita e servizi digitali a Hefei, capoluogo della provincia cinese orientale dell'Anhui, come ha annunciato ieri la casa automobilistica.

Secondo il gruppo, la nuova società dovrebbe completare l'intera catena del valore del gruppo in termini di produzione, R&S, test, vendite e marketing, nonché servizi ai clienti.

"Questa nuova società di vendita e servizi digitali è un capitolo entusiasmante degli investimenti del gruppo nella mobilità elettrica e un'altra pietra miliare della nostra partnership con la provincia dell'Anhui. Poiché puntiamo a diventare leader di mercato nel settore della mobilità elettrica, i nostri clienti possono contare sul fatto che in un futuro non troppo lontano i più recenti modelli di veicoli a nuova energia (Nev) prodotti da Volkswagen Anhui saranno disponibili tramite questa società", ha dichiarato Stephan Wollenstein, Ceo di Volkswagen Group China.

Con un'area uffici di circa 10.000 metri quadrati, la nuova società costituirà un anello integrante della catena del valore della joint venture del Gruppo, Volkswagen Anhui, che si concentra sulla R&S e sulla produzione di Nev basati sulla rinomata piattaforma Meb (modular electric drive matrix) del Gruppo.

La nuova società di vendita e servizi digitali esplorerà anche nuovi modelli di business, come i servizi innovativi basati sui dati e adattati alle esigenze di mobilità elettrica dei clienti. (ANSA-XINHUA).