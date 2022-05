Cina: prime rilevazioni telescopio cinese in Antartide

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - Un piccolo telescopio cinese montato in Antartide è entrato in funzione per l'osservazione di esopianeti o pianeti simili alla Terra, secondo quanto comunicato oggi dalla Chinese Academy of Sciences (Cas).

La struttura, composta da quattro telescopi ottici e uno nel vicino infrarosso, è stata installata presso la stazione cinese di Zhongshan durante la 38esima spedizione scientifica antartica del Paese.

La Xuelong e la Xuelong 2, i due rompighiaccio polari cinesi, sono partiti lo scorso novembre da Shanghai per la spedizione e sono rientrati ad aprile.

Il gruppo di telescopi è posizionato su una montatura equatoriale e la loro apertura nella banda ottica è di 150 mm e quella del vicino infrarosso di 200 mm, secondo la Cas.

Si ritiene che l'Antartide sia un sito vantaggioso per le rilevazioni astronomiche: la Cina vi ha già installato due telescopi di rilevamento antartico, Ast3-1 e Ast3-2.

(ANSA-XINHUA).