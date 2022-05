Cina:società quotate su Star investono di più in R&S

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - Lo scorso anno, le aziende quotate sul listino dedicato all'innovazione sci-tech della Borsa di Shanghai hanno assistito a una crescita costante nelle spese di ricerca e sviluppo (R&S), come mostrano i dati dello stesso listino.

L'input in termini di R&S delle aziende quotate su quest'ultimo, comunemente noto come mercato Star, ha raggiunto infatti gli 85,24 miliardi di yuan (circa 12,7 miliardi di dollari) nel 2021, in crescita del 29% rispetto all'anno precedente.

L'espansione della spesa ha dato risultati fruttuosi dal momento che lo scorso anno queste aziende hanno brevettato oltre 7.800 invenzioni.

Tra tutti i settori, quelle attive nel campo dei circuiti integrati e nel biomedicale hanno registrato una maggiore intensità in termini di ricerca e sviluppo, rispetto alle altre.

Finora, il 29% delle aziende del mercato Star sono state ufficialmente riconosciute come 'piccoli giganti', terminologia che fa riferimento alle nuove élite delle piccole e medie imprese cinesi che si impegnano nella produzione, si specializzano in una nicchia di mercato e vantano tecnologie all'avanguardia.

Secondo i dati del listino inoltre, le aziende quotate presso quest'ultimo hanno registrato nel primo trimestre entrate operative in salita del 45,6% su base annua e utili netti in aumento del 62,42%. (ANSA-XINHUA).