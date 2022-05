Cina: crescita economia a bassa Co2 e biosicurezza

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - La Cina promuoverà la crescita a basse emissioni di carbonio e migliorerà la sua capacità di biosicurezza contro le epidemie, attraverso lo sviluppo della bioeconomia, secondo un piano che va dal 2021 al 2025 rilasciato oggi dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Il Paese intende esplorare il settore delle biomasse per contribuire a stimolare lo sviluppo sostenibile e la conservazione delle risorse. Rafforzerà la prevenzione, il controllo e il trattamento dei rischi di biosicurezza, come le epidemie o le malattie degli animali e delle piante.

Il piano ha delineato altre due aree chiave della bioeconomia da sviluppare entro il 2025. Verrà incoraggiata l'innovazione in campo medico e migliorata la catena di fornitura di prodotti medici di fascia alta per tutelare al meglio la salute della popolazione, mentre verranno impiegati in agricoltura colture, fertilizzanti e pesticidi a base biologica per garantire la sicurezza del grano e favorire un'alimentazione più sana.

L'assistenza sanitaria, la bio-agricoltura, il biocarburante e la bio-informazione sono i quattro pilastri della bioeconomia, come ha spiegato il funzionario della Commissione Wang Xiang in una conferenza stampa.

Il Paese farà uso di test genetici e altre tecnologie all'avanguardia per contribuire a prevenire le malattie, nonché accelerare la ricerca e lo sviluppo di vaccini, ha continuato Wang.

Il documento di oggi ha anche sollecitato un maggiore sostegno finanziario per le aziende che operano nel campo delle biotecnologie. (ANSA-XINHUA).