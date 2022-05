Cina: avvistato presbite di Phayre nello Yunnan

(ANSA-XINHUA) - KUNMING, 10 MAG - Un gruppo di presbiti di Phayre è stato recentemente avvistato e immortalato in una riserva naturale nella provincia dello Yunnan, in Cina sud-occidentale, secondo alcune fonti della riserva.

Il personale della riserva afferma che è la prima volta che la specie, raro primate della famiglia dei cercopitecidi, viene fotografata nella riserva naturale nazionale di Gaoligongshan, che rappresenta la latitudine più settentrionale in cui l'animale è stato avvistato in Cina.

Il presbite di Phayre è uno degli animali selvatici più a rischio in Cina ed è sulla lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. La specie si trova nello Yunnan occidentale e nel Myanmar orientale.

"Le immagini hanno mostrato un gruppo di presbiti di Phayre che riposavano sui rami e si pettinavano l'un l'altro. Un adorabile cucciolo dalla pelliccia dorata si rannicchiava vicino alla madre", ha raccontato Yin Jianqiang, membro del personale della riserva.

Le immagini sono state scattate con fotocamere a infrarossi installate nelle foreste di latifoglie sempreverdi a un'altitudine di 2.000 metri nella catena montuosa di Gaoligongshan. (ANSA-XINHUA).