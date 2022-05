Cina:People's Bank of China, usare meglio politica monetaria

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 09 MAG - La banca centrale cinese ha dichiarato oggi che dovrebbe essere sfruttato appieno il ruolo guida degli strumenti strutturali di politica monetaria.

Secondo un rapporto rilasciato dalla People's Bank of China, dovrebbero essere compiuti sforzi per fare buon uso delle politiche di riprestito e di risconto, in modo da sostenere l'agricoltura, le micro e le piccole imprese. Inoltre, l'ammontare di tali attività di riprestito dovrebbe essere aumentato in modo tempestivo.

La banca centrale utilizzerà meglio i prestiti inclusivi per le micro e piccole imprese, oltre ad aumentare il sostegno alle imprese legate all'agricoltura e ai settori colpiti duramente dal Covid-19, continua il documento.

Saranno emessi riprestiti speciali per sostenere l'uso pulito ed efficiente del carbone e sarà migliorato il sostegno per le grandi centrali eoliche e fotovoltaiche, così come per la ristrutturazione e l'aggiornamento delle centrali a carbone circostanti, si legge nel testo.

Sarà potenziata anche l'implementazione di riprestiti speciali per l'innovazione scientifico-tecnologica e la cura inclusiva degli anziani, secondo il rapporto. (ANSA-XINHUA).