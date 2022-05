Spazio: Cina prepara lancio della navetta cargo Tianzhou-4

(ANSA-XINHUA) - WENCHANG, 07 MAG - La navicella cargo spaziale cinese Tianzhou-4, caricata su un razzo vettore Long March-7 Y5, è stata trasferita nell'area di lancio del Wenchang Spacecraft Launch Site, per essere inviata in orbita nel prossimo futuro, ha reso noto oggi dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

La Cmsa ha inoltre spiegato che le strutture e le attrezzature presso il sito di lancio sono in buone condizioni, e saranno eseguiti, come previsto, vari controlli funzionali pre-lancio e test congiunti. (ANSA-XINHUA).