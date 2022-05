Covid: a Shanghai cominciano a riaprire i supermercati

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 07 MAG - A Shanghai, metropoli cinese duramente colpita dal Covid-19, sono sempre di più i supermercati che hanno ripreso l'attività in virtù del calo del numero giornaliero di nuove infezioni.

A giovedì 5 maggio, erano 1.193 i punti vendita di 12 grandi catene di supermercati che avevano ripreso a lavorare. Gu Jun, direttore della Commissione municipale del commercio di Shanghai, ha spiegato che tra questi, 220 negozi hanno ripristinato le attività commerciali in presenza.

Quest'ultimo ha inoltre precisato che alcuni supermercati consentono ora ai residenti che vivono nelle 'aree di prevenzione', a basso rischio, di fare acquisti, mentre quelli che vivono nelle 'aree a gestione chiusa' e nelle 'aree di controllo restrittivo', dove il rischio è più alto, possono ordinare merci online e predisporre la consegna.

Secondo l'ultima circolare, la metropoli faciliterà la ripresa ordinata dell'attività delle imprese commerciali, compresi i supermercati, a condizione che le operazioni di prevenzione e controllo del Covid-19 vengano svolte in maniera corretta.

Giovedì Shanghai ha riferito di 245 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 4.024 asintomatici locali.

(ANSA-XINHUA).