Cinema: festività Primo Maggio, sprint al box office cinese

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 MAG - Il box office cinematografico cinese ha registrato un balzo durante le vacanze del Primo Maggio, totalizzando incassi per 297 milioni di yuan (44,77 milioni di dollari) nei cinque giorni di festività che si sono conclusi mercoledì.

L'importo, sebbene risulti di gran lunga più basso rispetto agli 1,67 miliardi di yuan generati durante la festa dello scorso anno, è stato considerato quale "migliore del previsto" da China Film News, in un servizio in cui si citano esperti dell'industria cinematografica.

Nonostante l'aumento delle chiusure dei cinema a causa della nuova ondata pandemica, in particolare a Shanghai e Pechino, due centri nevralgici per il box office, sono stati generati quasi 300 milioni di yuan.

Le vendite giornaliere dei biglietti hanno raggiunto un picco di 81 milioni di yuan il 1° maggio, un balzo enorme dall'importo minimo, inferiore ai 10 milioni di yuan, riscontrato ad aprile nel corso di più giorni lavorativi, come attestano le piattaforme di dati cinematografici Maoyan e China Movie Data Information Network.

In cima alla classifica delle vendite nel periodo festivo spicca la commedia romantica 'Stay With Me' della Enlight Pictures con 88 milioni di yuan, subito seguita dal film d'animazione targato DreamWorks Animation 'Troppo cattivi (The Bad Guys)' con 71,55 milioni di yuan.

Al terzo posto c'è invece 'Animali Fantastici: i segreti di Silente", che durante le vacanze ha incassato quasi 33 milioni di yuan. (ANSA-XINHUA).