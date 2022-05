Cina: Universiadi di Chengdu rinviate al 2023

(ANSA-XINHUA) - CHENGDU, 06 MAG - A seguito di ampie consultazioni tra la Fisu (Federazione internazionale degli sport universitari), il Comitato Organizzatore di Chengdu e le altre parti interessate, è stata annunciata oggi dalla stessa federazione la decisione di posticipare i FISU World University Games, meglio noti come Universiadi o Giochi Mondiali Universitari, al 2023.

I Giochi Fisu erano inizialmente in programma per l'estate del 2021, ma sono stati poi rinviati a giugno di quest'anno a seguito della posticipazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Tutti gli sforzi e le iniziative profusi dalla città ospitante negli ultimi tre anni sono stati fortemente riconosciuti dalla Fisu. (ANSA-XINHUA).