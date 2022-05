Cina: Shandong, sviluppo energia eolica offshore

(ANSA-XINHUA) - JINAN, 07 MAG - La provincia costiera di Shandong della Cina orientale sta puntando in alto nello sviluppo della propria industria eolica offshore.

Recentemente è stata avviata la costruzione di un parco eolico offshore con investimenti da Shandong Energy Group Co.

Ltd. Situato nella zona del Mare di Bohai, il progetto da 500.000 kW includerà 60 turbine eoliche, una stazione offshore di innalzamento della tensione da 220 kV e un centro di controllo a terra.

Dopo l'entrata in pieno funzionamento alla fine del 2022, il parco eolico genererà 1,7 miliardi di kWh di elettricità all'anno, contribuendo a un risparmio di circa 1,33 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

L'anno scorso sono stati messi in funzione due parchi eolici offshore nello Shandong, che copre un sesto della costa cinese.

La provincia ha pianificato la costruzione di tre basi eoliche offshore con una capacità totale installata di 35 milioni di kW entro la fine del 2025, come parte della spinta cinese alla trasformazione energetica verde.

I dati rilasciati dalla National Energy Administration mostrano che nel primo trimestre del 2022, la nuova capacità installata di energia eolica nel Paese asiatico è stata di 7,9 milioni di kW, compresi 360.000 kW di unità offshore. Alla fine di marzo la capacità totale installata di energia eolica della Cina ha raggiunto i 337 milioni di kW, di cui 26,65 milioni di kW da unità offshore. (ANSA-XINHUA).