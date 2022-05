Spazio: Cina lancia 8 satelliti commerciali Jilin-1

(ANSA-XINHUA) - TAIYUAN, 05 MAG - La Cina ha lanciato oggi un razzo Long March-2D per collocare un gruppo di otto satelliti nello spazio.

Il satellite Jilin-1 Kuanfu 01C, insieme a sette satelliti Jilin-1 Gaofen 03D, è stato lanciato alle 10:38 (ora di Pechino) dal Taiyuan Satellite Launch Center nella provincia settentrionale del Shanxi e poco dopo è entrato nell'orbita prestabilita.

Grazie alla sua vasta copertura, Jilin-1 Kuanfu 01C sarà utilizzato per fornire servizi commerciali di telerilevamento dati per settori come quello delle risorse del territorio, dell'esplorazione mineraria e della costruzione di città intelligenti.

Si tratta della 419a missione di volo della serie di razzi Long March. (ANSA-XINHUA).