Covid: a Shanghai quasi 9.000 siti per tamponi

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 05 MAG - A Shanghai, alla data di ieri, sono stati istituiti quasi 9.000 siti dedicati all'effettuazione di tamponi molecolari, come riferito dai funzionari in una conferenza stampa di oggi.

Più di 4.500 di questi siti sono aperti e attivi, mentre il resto verrà aperto in conformità con la situazione epidemica e i requisiti per la ripresa delle attività, come ha spiegato Chen Shiyan, vice direttore della Shanghai Municipal Development and Reform Commission.

Il centro economico cinese ha anche realizzato siti di campionamento fissi e mobili in aree come comunità residenziali, uffici, parchi commerciali e nelle vicinanze di stazioni della metropolitana e di altri mezzi pubblici. (ANSA-XINHUA).