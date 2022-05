Cina: piani approvvigionamento idrico su larga scala

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 MAG - I progetti su grande scala relativi all'approvvigionamento idrico dovrebbero interessare il 54% della popolazione rurale cinese entro la fine di quest'anno.

Lo ha reso noto oggi il ministero delle Risorse Idriche.

La copertura dei progetti, che mirano a integrare l'approvvigionamento idrico urbano e rurale e a standardizzare i servizi idrici, si attestava al 52% nelle aree rurali alla fine del 2021.

Nel primo trimestre di quest'anno, l'investimento della Cina nella costruzione di piani di approvvigionamento idrico per le aree rurali ammontava a 15,4 miliardi di yuan (circa 2,34 miliardi di dollari), che hanno contribuito a ottimizzare la fornitura d'acqua per 4,29 milioni di residenti rurali.

Si prevede che la copertura idrica nelle zone rurali della Cina raggiungerà l'85% alla fine del 2022, un punto percentuale in più rispetto alla fine del 2021.

Attualmente, vi sono ancora anelli deboli relativamente alla fornitura di acqua in alcune zone delle regioni rurali della Cina, a causa di fattori quali la complessa distribuzione idrica e lo sviluppo regionale sbilanciato e inadeguato.

Nel 2022, la Cina farà solidi sforzi al fine di facilitare la costruzione su larga scala di progetti di approvvigionamento idrico rurale e la ristrutturazione di piccole strutture idriche con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo coordinato di rifornimento d'acqua a livello urbano e rurale, ha dichiarato Xu Dezhi, un funzionario ministeriale.

Xu ha precisato inoltre che circa 3,07 miliardi di yuan dal bilancio del governo centrale saranno indirizzati alla manutenzione delle strutture rurali di approvvigionamento idrico quest'anno, in crescita del 9,6% rispetto a un anno prima.

(ANSA-XINHUA).