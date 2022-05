Toyota richiama oltre 9.000 auto importate in Cina

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - A partire dall'11 maggio, la casa automobilistica giapponese Toyota richiamerà auto importate dal mercato cinese per problemi di sicurezza, secondo quanto affermato dal massimo organo di controllo qualità del Paese.

Presentato da Toyota Motor (China) Investment Co., Ltd., il richiamo coinvolge 6.832 modelli Lexus NX 260, NX 350h e NX 400h+ prodotti tra il 31 marzo 2021 e il 17 marzo 2022 a causa di problemi con il sistema di visualizzazione. È quanto riferito dalla State Administration for Market Regulation in una dichiarazione.

Lo schermo di visualizzazione multifunzionale potrebbe non funzionare correttamente quando si cambia marcia o si guida, a causa di alcuni difetti nel programma di controllo, il che può distrarre il conducente e portare a rischi per la sicurezza, stando alla società.

Inoltre, verranno richiamati 2.589 modelli importati Lexus NX 260, NX 350h e NX 400h+ prodotti tra il 31 marzo 2021 e il 28 gennaio 2022 a causa di problemi agli ammortizzatori anteriori.

In casi estremi, le crepe nelle saldature sui parafanghi anteriori, le quali fissano gli ammortizzatori, influirebbero sulla stabilità del veicolo e rappresenterebbero potenziali pericoli per la sicurezza.

L'azienda ha dichiarato che aggiornerà gratuitamente il programma di controllo del sistema di visualizzazione per i veicoli interessati e riparerà o sostituirà le parti difettose degli ammortizzatori. (ANSA-XINHUA).