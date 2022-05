Cina: installata stazione meteo più alta al mondo

(ANSA-XINHUA) - MOUNT QOMOLANGMA BASE CAMP, 04 MAG - I ricercatori scientifici cinesi hanno istituito oggi una stazione automatica per il monitoraggio meteorologico a un'altitudine di oltre 8.800 metri, la più alta del mondo nel suo genere, sul Monte Everest (Mount Qomolangma), al confine tra Cina e Nepal.

Secondo il Tibetan Plateau Research (Itp), che fa capo all'Accademia delle Scienze Cinese, questa prende il posto della stazione situata a un'altitudine di 8.430 metri sul versante sud della montagna, istituita nel 2019 da scienziati britannici e statunitensi, per diventare la più ad alta quota al mondo.

In tutto sono otto le stazioni meteorologiche a gradiente di elevazione installate sul monte Everest, che comprendono anche la nuova struttura; quella in questione rappresenta una delle mansioni principali della nuova spedizione scientifica della Cina sulla vetta più alta del mondo.

La nuova spedizione scientifica sul monte Everest rientra nella seconda indagine di ricerca scientifica della Cina sull'altopiano del Qinghai-Tibet. (ANSA-XINHUA).