Cina: cresce mercato mobile gaming nel 1° trimestre

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Il settore cinese dei giochi per dispositivi mobili ha registrato una crescita costante nel primo trimestre dell'anno, secondo un rapporto pubblicato dalla Cng, un'agenzia di ricerca del settore.

Lo studio ha mostrato che i ricavi delle vendite dell'industria dei giochi per dispositivi mobili del Paese asiatico hanno superato i 60,43 miliardi di yuan (circa 9,13 miliardi di dollari) da gennaio a marzo, in crescita del 2,72% su base annua e in aumento del 9,28% rispetto al quarto trimestre del 2021.

Le entrate totali del mercato del gaming in Cina si sono attestate a oltre 79,47 miliardi di yuan, in crescita del 3,17% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 10,08% su base trimestrale.

Dal rapporto emerge anche che i giochi sviluppati in Cina hanno ottenuto più di 4,55 miliardi di dollari nei mercati esteri, con un calo dello 0,54% rispetto ai tre mesi precedenti.

