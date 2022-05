Auto: Cina, Tesla richiama i veicoli Model 3 Performance

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Tesla, la casa automobilistica specializzata nell'elettrico, ha avviato il richiamo di 14.684 veicoli in Cina a causa di difetti del software.

Lo ha fatto sapere in una dichiarazione la State Administration for Market Regulation, il massimo organo di controllo della qualità nel Paese.

Il richiamo vede coinvolti i veicoli Model 3 Performance prodotti tra il 12 gennaio 2019 e il 25 marzo 2022, di cui 1.850 importati e 12.834 prodotti in Cina.

Nella dichiarazione si legge infatti che per via di un errore nel software, nel passare alla 'modalità track', i display centrali dei veicoli interessati mostrano solo il valore della velocità privo della sua unità di misura, fattore che può aumentare il rischio di incidenti, rappresentando così potenziali pericoli per la sicurezza.

Le filiali Tesla di Pechino e Shanghai si sono impegnate ad aggiornare gratuitamente il software sui veicoli richiamati.

