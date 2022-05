Cina: record container in porto Ningbo-Zhoushan

(ANSA-XINHUA) - HANGZHOU, 02 MAG - Si prevede che il volume di container per il mese di aprile nel porto di Ningbo-Zhoushan, nella provincia cinese dello Zhejiang, superi quota 3 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu), facendo segnare un nuovo record mensile.

È quanto reso noto dal gestore dell'infrastruttura, tra le più trafficate della Cina, secondo il quale tale cifra rappresenta un aumento di oltre il 10% su base annua.

Nel mese di aprile, il volume dei servizi di transito ferroviario-marittimo del porto ha raggiunto le 135.000 Teu, con un aumento del 32,3% su base annua.

La struttura ha messo in atto una serie di misure tra cui l'apertura di nuove rotte e l'aumento dello spazio di spedizione al fine di soddisfare le esigenze delle imprese del commercio estero. Il mese scorso, il numero delle sue rotte per i container ha raggiunto il record di 297. (ANSA-XINHUA).