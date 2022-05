Cina: in museo Shaanxi i reperti si toccano con mano

(ANSA-XINHUA) - XI'AN, 02 MAG - Yang Bin, uno studente universitario nella provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, non si aspettava di poter toccare con mano i frammenti di ceramica preistorica esposti in un museo.

E infatti, chi ha visitato lo Shaanxi Archaeology Museum, che ha aperto da poco a Xi'an, capoluogo della provincia, è rimasto stupito dalle diverse esperienze tattili che consentono di verificare la consistenza dei reperti culturali proprio come fanno gli archeologi.

Il museo, che espone pezzi di archeologia cinese, è stato istituito a seguito dei traguardi raggiunti sul campo nei progetti di scavo archeologico e nella ricerca sulle tecnologie di conservazione dei reperti dalla Shaanxi Academy of Archaeology negli ultimi sei decenni.

La struttura fornisce ai visitatori un assaggio del lavoro archeologico assistito dalla tecnologia attraverso il restauro dei siti di scavo, le interpretazioni formulate con attenzione e i dispositivi interattivi, offrendo uno sguardo più attento a questi tesori nonché una più profonda comprensione della storia.

Gran parte degli oltre 5.200 pezzi in mostra è alla sua prima esposizione al pubblico. (ANSA-XINHUA).