China Development Bank, prestiti per 21,1 mld yuan

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - La China Development Bank, una delle banche demandate a sostenere le politiche del Paese, ha erogato 21,1 miliardi di yuan (circa 3,19 miliardi di dollari) nel primo trimestre al fine sostenere il sistema logistico della Cina.

Secondo la banca, prestiti sono serviti alla costruzione di hub logistici nazionali, basi logistiche per la catena del freddo e catene logistiche internazionali.

Ad esempio, nel primo trimestre, la filiale di Shenzhen della banca ha emesso 700 milioni di yuan di prestiti a SF Express per aiutare il gigante delle spedizioni a superare le difficoltà finanziarie, in modo che potesse continuare a svolgere un ruolo importante nel trasporto di materiali utili alla prevenzione delle epidemie, oltre a vaccini e materiali biologici.

Per la prossima fase, la banca ha promesso servizi finanziari più precisi e flessibili al fine di sostenere la realizzazione del moderno sistema logistico del Paese. (ANSA-XINHUA).