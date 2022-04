Cina: in Guizhou apre nuovo stabilimento Coca-Cola

(ANSA-XINHUA) - GUIYANG, 30 APR - Un nuovo impianto di imbottigliamento della Coca-Cola ha aperto ieri nella Guian New Area della provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina.

Questo è il primo stabilimento di questo tipo della Cofco Coca-Cola Beverages Limited ad aprire nel Guizhou e il 20° in tutta la Cina. Cofco Coca-Cola Beverages Limited è una joint venture tra il più grande commerciante alimentare cinese Cofco e il gigante americano delle bevande Coca-Cola.

La prima fase dell'impianto di imbottigliamento, con un investimento totale di 270 milioni di yuan (circa 40,8 milioni di dollari), copre un'area di circa 10,5 ettari con una capacità produttiva prevista di 170.000 tonnellate.

Qing Lijun, capo del partito e Ceo di Cofco Coca-Cola Beverages Limited, ha dichiarato che il nuovo stabilimento non aiuterà solamente a soddisfare la domanda dei consumatori in Guizhou, ma sarà anche di grande importanza per migliorare l'efficienza operativa e ridurre i costi. (ANSA-XINHUA).