Covid: Cina, aeroporto Canton cancella i voli nazionali

(ANSA-XINHUA) - CANTON, 29 APR - L'aeroporto di Baiyun, a Canton, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, ha annunciato la cancellazione dei voli passeggeri nazionali in seguito alla scoperta di altri casi di Covid-19.

Tutti i voli passeggeri nazionali in entrata e in uscita di oggi e domani sono stati cancellati, tuttavia, i voli cargo e internazionali continueranno come previsto.

Nelle prime 12 ore di ieri, la città ha aggiunto 3 casi confermati a trasmissione locale e un portatore asintomatico. I 4 casi infetti sono stati tutti segnalati all'aeroporto, tre dei quali sono membri del personale. (ANSA-XINHUA).