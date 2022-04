Cina: lanciati con successo due nuovi satelliti

(ANSA-XINHUA) - JIUQUAN, 29 APR - Oggi, la Cina ha inviato con successo due satelliti nello spazio dallo Jiuquan Satellite Launch Center, situato nel nord-ovest del Paese.

I satelliti, Siwei 01 e 02, sono stati lanciati da un razzo vettore Long March-2C alle 12:11 (ora di Pechino) e sono entrati nell'orbita prevista.

Forniranno servizi di dati commerciali in telerilevamento per le industrie, tra cui censimento, mappatura e protezione ambientale, così come sicurezza urbana e sviluppo rurale digitale.

Il lancio ha segnato la 417esima missione di volo dei razzi vettore della serie Long March. (ANSA-XINHUA).