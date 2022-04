Covid: 3-4 mesi per fine trial clinici vaccino anti-Omicron

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 28 APR - I trial clinici per il vaccino cinese contro le varianti Omicron dovrebbero concludersi in 3 o 4 mesi e saranno gradualmente messi in uso.

La ricerca preclinica ha mostrato che il vaccino ha una buona attività neutralizzante contro le varianti Omicron, ha precisato nel corso di una conferenza stampa online Zhang Yuntao, direttore scientifico e vice presidente della China National Biotec Group (Cnbg), affiliato a Sinopharm, nonché sviluppatore del farmaco.

Gli esperimenti sugli animali hanno inoltre dimostrato che il vaccino offre una protezione contro le infezioni Omicron, ha aggiunto Zhang, notando che l'effetto protettivo del farmaco dovrà essere ulteriormente analizzato durante i trial clinici.

Il vaccino è stato approvato due giorni fa per gli studi clinici dalla National Medical Products Administration.

Durante i trial clinici verrà adottato un metodo di studio randomizzato, in doppio cieco e di coorte tra persone di età uguale o superiore ai 18 anni che hanno già ricevuto due o tre dosi di vaccino anti-Covid al fine di valutare la sicurezza e l'immunogenicità del farmaco inattivato.

Con il successo dello sviluppo del vaccino contro le varianti Omicron, Cnbg coordinerà la sua principale capacità produttiva e le attrezzature per produrre il nuovo farmaco, ha concluso Yang Huichuan, direttore scientifico e vice presidente della Cnbg.

