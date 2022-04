Cina: Yili raggiunge fatturato 110 mld yuan in 2021

(ANSA-XINHUA) - HOHHOT, 28 APR - Il colosso lattiero-caseario cinese Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. ha generato un fatturato di circa 110,6 miliardi di yuan (16,83 miliardi di dollari) nel 2021, in crescita del 14,15% anno su anno, stando a quanto reso noto dalla società nel suo rapporto finanziario annuale.

L'azienda ha inoltre riportato un aumento di utile netto del 23% su base annua, che ha raggiunto 8,73 miliardi di yuan.

Nel 2021, il business del latte liquido della società ha totalizzato 84,91 miliardi di yuan, segnando un incremento dell'11,54%, mentre quello del latte in polvere e dei prodotti caseari ha guadagnato 16,21 miliardi di yuan, in crescita del 25,8%.

Stando al rapporto, i principali prodotti del colosso hanno interessato oltre 60 Paesi e regioni nel 2021, il suo fatturato aziendale all'estero ha notato un incremento dell'8% anno su anno.

Gli investimenti di Yili in termini di ricerca e sviluppo hanno raggiunto 601 milioni di yuan nel 2021, salendo del 23,39%. (ANSA-XINHUA).