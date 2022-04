Cina:scoperto gruppo fossile di oltre 500mln anni fa

(ANSA-XINHUA) - NANCHINO, 27 APR - Un team di paleontologi cinesi e americani ha rivelato di aver rinvenuto nella città di Linyi, nella provincia di Shandong, nella Cina orientale, un antico gruppo composto da fossili di specie marine risalente a circa 504 milioni di anni fa.

L'associazione fossile, che i ricercatori hanno denominato 'Linyi Lagerstatte', è composta da oltre 35 specie estinte che abitavano i fondali dell'oceano, principalmente artropodi, ha condiviso Zhao Fangchen, un ricercatore del Institute of Geology and Paleontology di Nanjing, Chinese Academy of Sciences.

All'interno del gruppo fossile sono state individuate anche una varietà di spugne e forme di vita vermicolari. Ciò che rende il Linyi Lagerstatte notevole è la sua eccellente conservazione di arti, occhi e interiora di artropodi, e, secondo Zhao, a capo della ricerca, l'ottimo stato di tali resti promette di fornire nuovi dati anatomici relativi all'evoluzione iniziale degli animali.

Si ritiene che questo gruppo di esseri viventi sia esistito sulla Terra subito dopo l'esplosione del Cambriano, un periodo di evoluzione critico che ha portato alla nascita degli antenati di diversi organismi moderni.

"Le specie marine multi-categoria del Linyi Lagerstatte possono offrire non solo un ritratto vivido degli organismi fiorenti in quell'era, ma anche un'importante finestra sulla disparità morfologica, sulla struttura della sua popolazione e sulla distribuzione paleogeografica della fauna marina a seguito dell'esplosione cambriana", ha concluso Zhao.

Lo studio è stato recentemente pubblicato online sulla rivista National Science Review. (ANSA-XINHUA).