Cina: Tibet, crescita stabile commercio estero

LHASA, 27 APR - La regione autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale ha registrato un'impennata del commercio estero del 10% su base annua nel primo trimestre del 2022, secondo i nuovi dati delle dogane locali.

Le importazioni e le esportazioni del Tibet hanno totalizzato quasi 1,14 miliardi di yuan (circa 174 milioni di dollari) nel periodo, come riferito dalla dogana di Lhasa in una dichiarazione.

Le esportazioni totali hanno raggiunto quasi 1,07 miliardi di yuan, mentre le importazioni, 65 milioni di yuan, con un surplus commerciale di oltre 1 miliardo di yuan.

Nel primo trimestre, le imprese private sono state i motori principali della crescita commerciale stabile, con un aumento del loro valore commerciale del 210% dal livello dell'anno precedente, per un totale di quasi 1,11 miliardi di yuan.

La regione ha effettuato operazioni commerciali con 86 Paesi e regioni di tutto il mondo durante il periodo. I rispettivi valori commerciali con i membri della Regional Comprehensive Economic Partnership e i Paesi lungo la Belt and Road hanno raggiunto quota 156 milioni di yuan e 610 milioni di yuan, come dichiarato da Yuan Jintao, funzionario della dogana di Lhasa.

