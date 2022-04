Cina: profitti industriali +8,5% nel 1° trim.

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 APR - I profitti delle principali imprese industriali cinesi sono aumentati dell'8,5% su base annua, per un valore di 1.960 miliardi di yuan (circa 298,8 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2022, come mostrano i dati del National Bureau of Statistics pubblicati oggi.

La crescita è stata più rapida rispetto al ritmo del 5% registrato nel periodo gennaio-febbraio, ma ha rallentato di 3,8 punti percentuali dal trimestre precedente.

Nei primi tre mesi, 24 delle 41 industrie hanno visto un'espansione anno su anno dei loro profitti, mentre altre 15 hanno registrato dei cali.

Le entrate di queste grandi imprese, ognuna con profitti annuali di almeno 20 milioni di yuan, sono salite del 12,7% su base annua, per un totale di 31.270 miliardi di yuan.

Alla fine di marzo, le loro attività hanno totalizzato 144.610 miliardi di yuan, in crescita del 10,6% su base annua, mentre le loro passività hanno raggiunto i 81.680 miliardi di yuan, in aumento del 10.5%. Il rapporto tra passività e attività si è attestato al 56,5%, invariato rispetto a un anno fa.

(ANSA-XINHUA).