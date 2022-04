Cina: AstraZeneca apre centro medicina tradizionale

(ANSA-XINHUA) - CHENGDU, 25 APR - Il colosso farmaceutico multinazionale AstraZeneca ha in programma di stabilire un centro di innovazione per il settore della medicina tradizionale cinese nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. È quanto ritengono le autorità locali.

AstraZeneca infatti ha sottoscritto un accordo online con la Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone per lanciare congiuntamente il centro che incuberà e potenzierà la moderna industria della medicina tradizionale cinese, come precisato dalla medesima zona industriale.

Il centro integrerà un istituto di ricerca a guida accademica e piattaforme che offriranno supporto al settore della medicina tradizionale cinese, modernizzazione del business e commercializzazione clinica.

Nel novembre 2020, AstraZeneca ha stabilito la sua sede in Cina occidentale nella Chengdu Hi-Tech Zone le cui operazioni hanno preso il via nel settembre dello scorso anno.

La Chengdu Hi-Tech Zone ospita oltre 3.000 imprese mediche.

Nel primo trimestre del 2022, la produzione industriale e il valore aggiunto industriale delle principali aziende mediche e sanitarie della zona sono aumentati rispettivamente del 14,2% e dell'8% a confronto con lo stesso periodo del 2021.

La società farmaceutica è entrata in Cina nel 1993 e ha raggiunto un fatturato totale di 37,4 miliardi di dollari nel mondo nel 2021, di cui 6 miliardi di dollari provengono dal mercato cinese. (ANSA-XINHUA).