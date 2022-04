Covid: a Shanghai bilancio nuova ondata è di 87 vittime

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 24 APR - La commissione sanitaria municipale di Shanghai ha fatto sapere che nella città sono state segnalate in tutto 87 decessi legati alla nuova ondata di Covid-19. L'età media delle vittime è 81 anni ed il più anziano ne aveva 101. La commissione ha spiegato che tutte le vittime presentavano gravi condizioni di salute preesistenti, come tumori maligni, malattie coronariche e ipertensione, aggiungendo che le cause dirette dei decessi sono riscontrabili in tali patologie di base.

L'ente ha inoltre precisato che Shanghai istituirà più squadre mediche, volte in particolare a ridurre il tasso di mortalità tra i casi gravi, puntando ad aiutare i cittadini più anziani, vulnerabili al Covid-19 per via delle scarse difese immunitarie.

Secondo il dato aggiornato al 22 aprile, nella metropoli cinese vi sono 157 pazienti Covid-19 in condizioni gravi e 18 in condizioni critiche che ricevono le cure presso gli ospedali designati.

Oggi la commissione sanitaria municipale ha reso noto che ieri Shanghai ha segnalato 1.401 casi confermati a trasmissione locale e 19.657 asintomatici locali. (ANSA-XINHUA).