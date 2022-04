Cina: crescita stabile telecomunicazioni in primo trimestre

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 APR - In Cina il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'espansione stabile nel primo trimestre dell'anno, con le imprese emergenti come quelle che si dedicano a big data e cloud computing che hanno registrato una rapida crescita.

I dati ufficiali del ministero dell'Industria e dell'Informatica mostrano infatti che il fatturato combinato di questo settore è aumentato del 9,3% su base annua arrivando a 393,5 miliardi di yuan (circa 60,92 miliardi di dollari), ad un ritmo più veloce di 2,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I business emergenti, come quello dei big data, del cloud computing, degli Internet data center e dell'Internet delle cose, hanno registrato una rapida espansione. Le entrate legate a tali attività emergenti dei tre colossi cinesi delle telecomunicazioni, ossia China Telecom, China Mobile e China Unicom, sono aumentate del 36,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 79,7 miliardi di yuan. (ANSA-XINHUA).