Covid: 2.971 nuovi casi locali in Cina continentale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 23 APR - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 2.971 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 2.736 a Shanghai. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel suo bollettino.

Oltre a Shanghai, altre 16 suddivisioni a livello provinciale della Cina continentale hanno assistito all'insorgere di nuovi casi locali, tra cui la provincia nordorientale dello Jilin con 136 e Pechino con 6.

Shanghai ha inoltre riferito di 20.634 asintomatici a trasmissione locale nella giornata di ieri sui 21.355 portatori asintomatici di nuova identificazione rilevati in totale nella Cina continentale.

Alla data del 22 aprile un totale di 3.127 è stato dimesso dagli ospedali a seguito di guarigione, portando il numero complessivo dei contagi confermati di Covid-19 in cura presso le strutture ospedaliere del Paese a 30.662.

Nel corso dell'ultima giornata a Shanghai si sono verificati 12 nuovi decessi correlati al virus, tutti nella metropoli, portando il totale dei decessi per Covid-19 in Cina continentale a quota 4.686. (ANSA-XINHUA).