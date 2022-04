Cina: in Hubei operativa nuova ferrovia ad alta velocità

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 23 APR - Oggi è entrato in funzione un nuovo tratto ferroviario ad alta velocità nella provincia di Hubei in Cina centrale.

La ferrovia ad alta velocità Huanggang-Huangmei, con cinque stazioni lungo il suo percorso, ha una velocità progettata di 350 km/h ed è collegata all'arteria cinese della linea Pechino-Hong Kong.

Il tratto di 126,85 km comprende 78 ponti e 15 tunnel, con una lunghezza complessiva di 101 km. La ferrovia sarà percorsa al massimo da 12 coppie di treni al giorno a seconda del numero di passeggeri, secondo la China Railway Wuhan Group Co.

La nuova linea è importante per migliorare la rete ferroviaria lungo la cintura economica del fiume Yangtze, oltre a promuovere la rivitalizzazione e lo sviluppo delle vecchie basi rivoluzionarie nelle montagne Dabie.

La costruzione della ferrovia è iniziata nel dicembre 2018.

(ANSA-XINHUA).