Cina migliora tutela Dpi per promuovere lo sviluppo

(ANSA-XINHUA) - BO'AO, 21 APR - La Cina sta intensificando i propri sforzi nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (Dpi), quale elemento motore principale volto a stimolare l'innovazione e promuovere lo sviluppo. È quanto comunicato da funzionari senior nel corso della conferenza annuale del Boao Forum for Asia (Bfa).

Nel contesto di una trasformazione mai vista prima e di crescenti incertezze, l'innovazione e la protezione dei Dpi sono diventate forze motrici primarie per il progresso scientifico e tecnologico, l'aggiornamento industriale e la crescita economica sostenibile, ha affermato il segretario generale del Bfa, Li Baodong.

La Cina presta grande attenzione all'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ha aggiunto Li, citando i risultati del Paese nel formulare politiche rilevanti per i Dpi, migliorando gli investimenti e rafforzando l'applicazione della legge nel campo.

Zhang Jianchun, vice direttore del dipartimento dell'informazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha sottolineato i progressi della nazione nella promozione della tutela di copyright.

Un totale di 6,26 milioni di diritti d'autore è stato autorizzato nel 2021, una cifra che, secondo Zhang, rappresenta un aumento del 24,3% rispetto a un anno prima.

Guardando al futuro, Zhang ha richiesto impegno con l'obiettivo di sfruttare appieno il ruolo del copyright nel creare incentivi per l'innovazione e condurre uno sviluppo di alta qualità, oltre che una maggiore cooperazione con altri Paesi. (ANSA-XINHUA).