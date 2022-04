Cina: variante Omicron elude le terapie anticorpali

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 APR - Gli scienziati cinesi hanno mappato la struttura della proteina spike ad alta definizione della variante Omicron del virus che ha causato la pandemia Covid-19.

Al microscopio, la struttura ha rivelato come Omicron abbia eluso le precedenti terapie anticorpali, stando a quanto emerso dallo studio pubblicato di recente sulla rivista Cell Reports.

L'alto numero di mutazioni nella proteina spike di Omicron è considerato responsabile dell'ampia evasione immunitaria dai vaccini esistenti e dai farmaci anticorpali, hanno affermato i ricercatori della ShanghaiTech University, della Nanjing University e della Chongqing Medical University.

Gli studiosi hanno confrontato le strutture della proteina spike di Omicron, Delta e wild-type collegate a un frammento di anticorpo denominato 510A5 proveniente dai pazienti, fornendo prove dirette del punto in cui il legame anticorpale e la neutralizzazione sono stati indeboliti dalle varianti di Omicron.

I risultati hanno mostrato come le mutazioni causano l'evasione degli anticorpi, hanno precisato i ricercatori, che hanno inoltre analizzato la struttura di altri anticorpi precedentemente segnalati come in grado di neutralizzare Omicron, rivelando le proprie strutture come più insensibili alle varianti di Omicron.

Pertanto, i ricercatori hanno suggerito che il cocktail di anticorpi potrebbe essere clinicamente più efficace nella lotta contro il Covid-19. (ANSA-XINHUA).