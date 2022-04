Cina: salvata una balena spiaggiata a est del Paese

(ANSA-XINHUA) - HANGZHOU, 20 APR - Dopo venti ore un team di soccorritori ha liberato in acque profonde una balena che si era arenata nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale.

Stamattina, i soccorritori hanno rimorchiato l'enorme cetaceo in acque poco profonde fino a quando non è stata in grado di nuotare verso il mare.

La balena si era arenata vicino alla contea di Xiangshan, nella città di Ningbo, ieri mattina. L'amministrazione locale della pesca e il personale antincendio hanno immediatamente effettuato l'operazione di salvataggio.

I soccorritori hanno cosparso d'acqua il corpo della balena, lungo ben 20 metri, e le hanno scavato una piscina di acqua di mare intorno.

Alle 5:30 circa di stamattina, la squadra di salvataggio ha tagliato il cavo di traino e l'ha liberata. (ANSA-XINHUA).