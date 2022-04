Cina: Chongqing, commercio estero +9,3% nel 1° trim.

(ANSA-XINHUA) - CHONGQING, 20 APR - La municipalità di Chongqing, in Cina sud-occidentale, ha registrato una crescita del proprio commercio estero superiore ai 197 miliardi di yuan (circa 30,7 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2022, con un aumento del 9,3% rispetto all'anno precedente, secondo quanto affermato oggi dalle autorità doganali della città.

Sul totale, le esportazioni sono aumentate del 14% anno su anno, per un totale di 127,7 miliardi di yuan, mentre le importazioni hanno guadagnato 1,6 punti percentuali, per un valore di quasi 69,4 miliardi di yuan.

L'importazione e l'esportazione delle imprese a investimento straniero a Chongqing sono rimaste elevate, raggiungendo nel primo trimestre un totale di 98,9 miliardi di yuan, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. L'importazione e l'esportazione delle imprese private hanno raggiunto gli 80,3 miliardi di yuan, in aumento del 7% su base annua e quelle delle imprese statali hanno totalizzato 17,7 miliardi di yuan, in aumento del 5,4%.

Durante il periodo, il commercio estero di Chongqing con l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) e l'Ue si è attestato rispettivamente a circa 32,6 miliardi di yuan e 29,8 miliardi di yuan, in aumento dell'8% e del 5,6% anno su anno.

Il commercio della municipalità con i Paesi lungo la Belt and Road ha raggiunto quota 56,9 miliardi di yuan, con un incremento del 13,4% rispetto all'anno precedente. (ANSA-XINHUA).