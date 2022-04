Cina: BeiDou per la tecnologia dell'industria smartphone

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 APR - Il sistema di navigazione satellitare BeiDou (Bds) sviluppato dalla Cina sta dando impulso all'industria della telefonia mobile del Paese migliorando le prestazioni degli smartphone.

I telefoni cellulari dotati della funzione di comunicazione con short message Bds-3 saranno presto disponibili sul mercato dei consumatori. Ciò contribuirà ad espandere i campi di applicazione e le funzioni degli smartphone, ha reso noto il China Satellite Navigation Office.

Questo dimostra inoltre la capacità del Bds di integrarsi profondamente con una varietà di altri settori, come le telecomunicazioni, i trasporti, la prevenzione e la limitazione delle calamità, l'agricoltura, la silvicoltura, la zootecnia e la fornitura di energia.

Il Bds ha raggiunto una svolta globale nel consumo di massa grazie alla sua ampia applicazione negli smartphone e nei dispositivi indossabili intelligenti, secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

Nel 2021, il numero di smartphone prodotti in Cina con il supporto di applicazioni Bds ha raggiunto 324 milioni di unità, rappresentando il 94,5% delle spedizioni di telefoni cellulari del Paese. (ANSA-XINHUA).