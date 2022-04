Covid: Cina, stop a misure restrittive a Xi'an

(ANSA-XINHUA) - XI'AN, 19 APR - La città cinese nord-occidentale di Xi'an eliminerà le misure restrittive temporanee contro l'epidemia di Covid-19 da domani. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

La revoca delle misure arriva dopo che in città non è stato segnalato alcun caso a trasmissione locale nelle comunità per sette giorni di fila, come ha dichiarato Zhang Bo, vicedirettore della commissione sanitaria locale, nel corso di un briefing con la stampa.

In città sono stati rilevati un totale di 41 casi confermati e 12 asintomatici a trasmissione locale nell'ultimo focolaio di Covid-19, iniziato il 2 aprile.

Zhang ha aggiunto che le regolari misure antiepidemiche rimarranno in vigore, poiché la situazione epidemica è ancora grave e complessa. (ANSA-XINHUA).