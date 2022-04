Cina: per China Great Wall Museum progetti da tutto il mondo

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 APR - Progetti per la ristrutturazione e l'ammodernamento per il China Great Wall Museum saranno presentati, nel corso dei prossimi tre mesi, da istituti di design nazionali e internazionali. Lo ha reso noto il Beijing Municipal Cultural Heritage Bureau.

Il progetto di ristrutturazione e aggiornamento riguarda una superficie di circa 27.000 metri quadrati e un'area di costruzione di circa 16.000 metri quadrati.

Al termine delle operazioni di potenziamento, il museo disporrà di una zona espositiva, un centro visitatori e un polo internazionale per la ricerca e lo scambio.

Il museo, che si trova nella zona panoramica della Grande Muraglia di Badaling, un sito del patrimonio mondiale dell'Unesco, è stato chiuso il 6 aprile per permettere la conservazione e il trasferimento dei suoi oltre 5.000 reperti culturali. (ANSA-XINHUA).