Covid: 2.723 nuovi casi locali in Cina continentale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 APR - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 2.723 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 2.417 a Shanghai. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Oltre a Shanghai, altre 15 suddivisioni a livello provinciale in Cina continentale hanno registrato nuovi casi locali di Covid-19, tra cui 166 nella provincia nord-orientale di Jilin.

Nella giornata di ieri Shanghai ha inoltre segnalato 19.831 infezioni asintomatiche trasmesse a livello locale appartenenti al nuovo coronavirus, su un totale di 20.639 portatori locali asintomatici recentemente identificati in Cina continentale.

Ieri sono inoltre stati complessivamente 1.637 i pazienti di Covid-19 in Cina continentale dimessi dalle strutture ospedaliere a seguito di guarigione, stando al bollettino, un dato che ha portato il numero totale di pazienti Covid-19 dimessi dagli ospedali a seguito di guarigione a quota 151.407 alla data del 17 aprile.

Nell'arco delle ultime 24 ore sono stati 33.882 i contatti stretti a non essere più sotto osservazione in Cina continentale, stando a quanto emerge dal bollettino, mentre nella stessa giornata a Shanghai sono stati riportati 3 nuovi decessi da Covid-19. (ANSA-XINHUA).