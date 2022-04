Spazio: Cina, conclusa missione 'Shenzhou-13' dopo 6 mesi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 APR - Tre astronauti cinesi della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-13 hanno completato la missione di sei mesi nella stazione spaziale e sono tornati sulla Terra.

La fine della missione segna il completamento, da parte della Cina, della verifica delle tecnologie chiave sulla stazione spaziale e stabilisce un record relativo alla permanenza degli astronauti cinesi in orbita, come dichiarato dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

La capsula di ritorno di Shenzhou-13, che trasportava gli astronauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu, è giunta al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale, alle 9:56 (ora di Pechino). (ANSA-XINHUA).