Cina lancia un nuovo satellite per monitoraggio ambientale

(ANSA-XINHUA) - TAIYUAN, 16 APR - Un satellite per il monitoraggio dell'ambiente atmosferico è stato lanciato nello spazio dal Taiyuan Satellite Launch Center nella provincia dello Shanxi, in Cina settentrionale, oggi.

Un razzo Long March-4C, che trasporta il satellite, è decollato alle 2:16 di notte (ora di Pechino).

Il satellite è entrato in orbita ed effettuerà il monitoraggio della qualità dell'aria e dell'ambiente nella regione e fornirà dati di supporto per il controllo dell'ambiente atmosferico in Cina, per la ricerca sul cambiamento climatico globale, per la stima della resa delle colture e per il monitoraggio delle calamità naturali che impattano sull'agricoltura.

Il lancio di oggi ha rappresentato la 416/a missione della serie di razzi Long March. (ANSA-XINHUA).