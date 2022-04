Cina: esportazioni tessile e abbigliamento +11,2%

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 APR - Le esportazioni del settore tessile e dell'abbigliamento in Cina hanno mantenuto una rapida crescita durante il primo trimestre dell'anno, secondo i dati del China National Textile and Apparel Council.

Le esportazioni del tessile e dell'abbigliamento sono aumentate dell'11,2% su base annua, per un valore pari a 72,25 miliardi di dollari da gennaio a marzo.

Nella ripartizione, le esportazioni di prodotti tessili hanno raggiunto quota 36,57 miliardi di dollari, in aumento del 15,1% rispetto a un anno fa, mentre quelle relative ai capi di abbigliamento sono pari a 35,68 miliardi di dollari, con un aumento del 7,4% anno su anno.

Nel solo mese di marzo, le esportazioni tessili del Paese sono aumentate del 22,4% su base annua, raggiungendo gli 11,83 miliardi di dollari, 7,7 punti percentuali in più rispetto alla crescita registrata per le esportazioni nazionali di beni.

